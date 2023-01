Leggi su napolipiu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Lantus penalizzata per alterazioni contabili e risultati sportivi falsati: Il commento di. Il giornalista e scrittore napoletano Mauriziocommenta la sentenza della Corte d’Appello Federale che penalizza lantus. La sentenza, basata sulle motivazioni riportate in 36 pagine, afferma che i bilanci dellantus non sono attendibili a causa di alterazioni contabili protratte e di grandi dimensioni. Questo è stato considerato un illecito grave e ripetuto. La sentenza si basa su prove “confessioni” e intercettazioni. I giudici affermano che per gli altri club non vi sono prove di reati simili. La sanzione per lantus è proporzionata all’alterazione del risultato sportivo.sostiene che i contestatori che urlano ...