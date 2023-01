(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - "Per ileritematoso sistemico, così come per la nefrite lupica, abbiamo a disposizione farmaci biologici. Tuttavia il nodo resta sempre lo stesso: ladi Les è, può arrivare anche dopo mesi. Troppo tempo, dal momento che abbiamo le armi per contrastare la patologia e che la terapia può essere avviata in modo tempestivo a patto che lasia davvero precoce". Così Rosa, presidente Gruppo Les italiano, organizzazione di volontariato di supporto per persone affette daeritematoso sistemico (Les), intervenendo oggi a Roma alla conferenza stampa 'Quando ilattacca il rene'. "Tra la popolazione c'èmolta disinformazione sulla malattia - ...

...del lupus e in particolare per la nefrite lupica rende ancora più fondamentale la gestione e la presa in carico multidisciplinare per i pazienti - conclude Rosa, presidente del Gruppo- ......

Pelissero (Les), 'per lupus ci sono terapie ma diagnosi ancora tardiva' Adnkronos

