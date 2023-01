(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. - "Per ileritematoso sistemico, così come per la nefrite lupica, abbiamo a disposizione farmaci biologici. Tuttavia il nodo resta sempre lo stesso: ladi Les è...

Così Rosa, presidente Gruppoitaliano, organizzazione di volontariato di supporto per persone affette da lupus eritematoso sistemico (), intervenendo oggi a Roma alla conferenza ......del lupus e in particolare per la nefrite lupica rende ancora più fondamentale la gestione e la presa in carico multidisciplinare per i pazienti - conclude Rosa, presidente del Gruppo- ...

Pelissero (Les), 'per lupus ci sono terapie ma diagnosi ancora tardiva' Tiscali Notizie

Pelissero (Les), 'per lupus ci sono terapie ma diagnosi ancora tardiva' Adnkronos

Farmaci, l'anticorpo monoclonale per la nefrite lupica Fortune Italia

Lupus, anticorpo monoclonale protegge reni da complicanze malattia Adnkronos

MISA Immobiliare vende a Senigallia in posizione centrale a due ... Vivere Senigallia

Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - "Per il lupus eritematoso sistemico, così come per la nefrite lupica, abbiamo a disposizione farmaci biologici. Tuttavia il nodo resta sempre lo stesso: la diagnosi ...