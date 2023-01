Peeling chimico viso | il trattamento esfoliante per la pelle

Leggi su dilei

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilè unche consiste nell’eliminare le cellule morte dellaper favorirne la rigenerazione. Si tratta di unmolto comune e popolare, che viene utilizzato per migliorare l’aspetto dellae per trattare diverse problematiche come macchie, rughe esecca. Consigliato a tutte le persone che vogliono migliorare l’aspetto della, soprattutto se questa presenta segni di invecchiamento, macchie o una texture irregolare, è anche particolarmente utile per trattare laacneica: poiché aiuta a ridurre la produzione di sebo e a prevenire la formazione di nuovi brufoli. Esistono poi diversi tipi di, ognuno dei quali utilizza sostanze ...