Pedopornografia | arresti in tutta Italia | ci sono anche un catechista e un autista di scuolabus

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Firenzze – Un’operazione della Polizia contro laha portato all’arresto di 5 persone e alla denuncia di altre 26. L’attività si inserisce nella più ampia operazione “Dictum”, che ha visto coinvolti oltre 1.700 utenti residenti in, 31 dei quali in Toscana, che si procacciavano materiale pedopornografico attraverso un noto servizio di cloud storage estero. Il materiale illecito scaricato da internet veniva catalogato in base alla tipologia, per poter essere rapidamente individuato, per soddisfare il desiderio del momento o per condividerlo con altri utenti. Ulteriore tratto comune è dato dallo svolgimento di attività lavorativa o extra lavorativa che consentiva contatti quotidiani con bambini in tenera età. Ad esempio, uno degli arrestati eradi, un altro ...

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (Cosc) della Polizia Postale per la Toscana, diretto dal gruppo reati informatici della Procura di Firenze, ...