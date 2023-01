(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un’operazione della Polizia contro laha condotto all’arresto di 5 persone ine alla denuncia di altre 26. L’attività si inserisce nella più ampia operazione “Dictum”, che ha visto coinvolti oltre 1.700 utenti residenti in Italia. Operazione “Dictum”: arrestate 5 persone perUna vicenda che lascia sgomenti, quella in cui la Polizia, nell’ambito della vasta operazione “Dictum” -che coinvolge 1.700 utenti residenti in Italia – ha arrestato 5 persone e ne ha denunciate 26, con la gravissima accusa di. 31 di questi individui risiedono ine si procuravano materiale pedopornografico attraverso un noto servizio di cloud storage estero. “Il materiale illecito scaricato da internet veniva catalogato in base alla tipologia, per poter essere ...

Operazione in tutta Italia della polizia postale di Firenze contro la: 5 persone sono state arrestate, 26 denunciate. Coinvolti 1.700 utenti residenti in Italia, 31 dei quali in Toscana. fsc/gtr SponsorL'attività si inserisce nella più ampia operazione "Dictum" - supportata operativamente dal Centro Nazionale per il Contrasto allaOnline del Servizio Polizia Postale ed originata da ...

Pedopornografia, 5 arresti in Toscana: anche un catechista e un autista di scuolabus TGCOM

Pedopornografia, 5 arresti: ci sono un catechista e un autista di scuolabus Adnkronos

Pedopornografia: 5 arresti in Toscana, anche catechista e autista scuolabus - Italia Agenzia ANSA

Pedopornografia, 5 arresti e 26 denunce in Toscana. Perquisizioni in tutta Italia RaiNews

Firenze, arresti e misure cautelari per pedopornografia, coinvolti anche un catechista e l'autista di uno scu… La Repubblica Firenze.it

Cinque persone, tra cui l'autista di uno scuolabus e un catechista, sono state arrestate per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e 26 sono state denunciate nell'ambito di una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...