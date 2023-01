Pedopornografia | 5 arresti | ci sono un catechista e un autista di scuolabus

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Firenze, 30 gen. - (Adnkronos) - Un'operazione della Polizia contro laha portato all'arresto di 5 persone e alla denuncia di altre 26. L'attività si inserisce nella più ampia operazione "Dictum", che ha visto coinvolti oltre 1.700 utenti residenti in Italia, 31 dei quali in Toscana, che si procacciavano materiale pedopornografico attraverso un noto servizio di cloud storage estero. Il materiale illecito scaricato da internet veniva catalogato in base alla tipologia, per poter essere rapidamente individuato, per soddisfare il desiderio del momento o per condividerlo con altri utenti. Ulteriore tratto comune è dato dallo svolgimento di attività lavorativa o extra lavorativa che consentiva contatti quotidiani con bambini in tenera età. Ad esempio, uno degli arrestati eradi, un altro ...