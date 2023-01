Pedopornografia | 5 arresti | anche un catechista e il conducente di uno scuolabus

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sono 1.700 le persone coinvolte in un giro diportato alla luce grazie alle indagini del Centro operativo per la sicurezza Cibernetica della Polizia postale. Migliaia le foto rinvenute su dispositivi informatici che ritraevano atti sessuali di minori con adulti, tra minori eatti di autoerotismo.e autista di unoin manette Sono 31 le persone indagate mentre cinque sono state arrestate e tra queste ultime risultanol’autista di unoe un. Il materiale rinvenuto dagli investigatori veniva scaricato su internet ecatalogato così da essere facilmente ‘consultabile’. Ma la cosa più agghiacciante emersa è che gli arrestati svolgevano un’attività professionale che li teneva a contatto ...

L'attività si inserisce nella più ampia operazione "DICTUM", supportata operativamente dal Centro Nazionale per il Contrasto allaOnline (C. N. C. P. O.) del Servizio Polizia Postale ...Sono coinvolti in un'operazione della polizia contro la. Sotto osservazione 1.700 utenti in tutta Italia. Complessivamente ci sono 5 arrestati e 26 denunciati. Molti di loro si servivano della navigazione anonima su internet sperando di non ...

