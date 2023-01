Pedopornografia | 5 arrestati in Toscana Tra di loro anche un catechista

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) e un autista di scuolabus. Denunciate altre 26 persone Cinque persone sono state arrestate inper detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e altre 26 sono state denunciate. Gli arresti si inseriscono nella più ampia operazione «Dictum», supportata dal Centro nazionale per il contrasto allaonline (Cncpo) del Servizio Polizia Postale ed originata da un’indagine del Cosc della Polizia Postale per la «Lombardia». Nell’operazione sono stati coinvolti oltre 1.700 utenti residenti in Italia, 31 dei quali in, che si procacciavano materiale pedopornografico attraverso un noto servizio di cloud storage estero. Dalle indagini è emerso che molti di questi utenti si servivano della navigazione anonima su internet per non essere rintracciati. Leggi: La vita “privata” di ...