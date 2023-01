Tre incidenti si sono verificati nelle ultime ore di oggi, lunedì 30 gennaio. Nel giro di una decina di minuti, a Verrayes è stato primaune, in un luogo non lontano, un'auto si è poi rovesciata su un fianco . Nel primo caso, il 118 ha soccorso la persona urtata, mentre nel secondo si è reso necessario l'intervento ...Il conducente alla guida del veicolo è sceso dall'automobile per prestare i primi soccorsi prima dell'arrivo del personale sanitario del 118 che ha trasferito ilin ospedale ed è lì che è ...

Pedone investito da un'auto a Tor Tre Teste: è ricoverato in ... Fanpage.it

Pedone investito, ancora un incidente all'incrocio di via Giardini ModenaToday

Pedone investito, all'ospedale in codice giallo La Provincia di Cremona e Crema

Pedone sessantenne investito sulle strisce tra via Piacenza e via ... GenovaQuotidiana

Pedone investito sull’Aurelia: morto l’operaio Ioan Puscasu, 56enne indagato per omicidio stradale Il Corriere della Città

Il pm ha conferito l’incarico per una consulenza cinematica al fine di ricostruire la dinamica, le cause e le responsabilità. Indagato il civitavecchiese, conducente dell’auto, che non si era fermato ...Due giorni fa l’incidente mortale nel quale un rider di soli 23 anni è stato investito da un autobus privato che collega la stazione Termini all’aeroporto di Ciampino. E in piazza dei Re di Roma ...