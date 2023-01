Pd | Zingaretti | “Sostengo Schlein per costruire il cambiamento”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) ROMA – “Questo pomeriggio andrò all’evento romano di Ellyper sostenerla. Noi dobbiamo tornare asperanza, per farlo questo partito deve avere il coraggio di cambiare. Il Pd 15 anni fa nacque come un’innovazione del sistema politico, ma quando prevale la paura e il conservatorismo si isola, perde il rapporto con le persone”. Così Nicola(foto), presidente della Regione Lazio, in un lungo post su Facebook. L'articolo L'Opinionista.

