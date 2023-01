Pd | Schlein ringrazia Zingaretti | ' sfida enorme per cambiare davvero'

Così Ellyil popolare attore per la sua 'discesa in campo' in questa fase congressuale dei Dem, così delicata. Protagonista di tanti film e fiction di successo, da L 'Allieva , con ...'Grazie di cuore a Lino Guanciale per aver accettato di essere il portavoce del comitato nella sua regione, l'Abruzzo, a supporto della mia candidatura a segretaria del Pd'. Ellycosì il popolare attore che definisce un intellettuale impegnato che ricorda sempre le parole di Gian Maria Volonté: 'Quello che si fa in palcoscenico è sempre un atto politico''.

Pd, Lino Guanciale portavoce comitato Elly Schlein in Abruzzo Adnkronos

Primarie Pd: Lino Guanciale, da Alessandra Mastronardi a Elly Schlein Affaritaliani.it

Elly Schlein a Genova tra lavoro e lotta alle disuguaglianze - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dall... Primocanale

Schlein, il tour fa il pieno: "Da sempre sottovalutata, vinco io e sfido la destra" la Repubblica

Varese, l'ala sinistra del Pd con Schlein: «Scissione No, con Elly ... malpensa24.it

Bagno di folla per Elly Schlein ieri pomeriggio al centro congresso Sgr di Rimini ... non ero d’accordo sulle politiche del governo Renzi ad iniziare dal Jobs Act, ringrazio chi è rimasto nel Pd anche ...La sinistra per la candidata alla segreteria Quella che non si arrende all’idea che le persone siano segnate dal loro destino e dal loro futuro ...