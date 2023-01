Pd = Partito Dilaniato La Gabanelli | «Troppe correnti | così i dem si sono autosbriciolati»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Forse ci toccherà inchinarci all’atroce ironia del Fatto Quotidiano quando scrive che l’eurodeputato ex-5S Dino Giarrusso «è entrato nel Pd perché le iene adorano la carne di cadavere». A leggere, infatti, l’analisi di Milenasul Corriere della Sera sembrerebbe proprio che i dem siano vicini al punto di implodere. Colpa die micro-potentati spesso funzionali solo ad assicurare visibilità e posto in lista a chi li fonda. E vani, per altro, sirivelati finora i tentativi di rianimarlo. Vale anche per le primarie, i cui livelli di partecipazionein costante calo. I numeri citati in tal senso dallaimpietosi: si va dai 3,5 milioni del 2007 al 1,6 milioni del 2019. E stendiamo un velo pietoso su clamorose figuracce, tipo i cinesi in fila davanti ...