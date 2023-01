(Di lunedì 30 gennaio 2023) "In merito a quanto riportato dal quotidiano 'Il Giornale' su una miaal Partito Democratico, smentisco categoricamente. Non è un attacco al quotidiano per averla riportata. Ma invito tutti ...

Lo puntualizza all'Adnkronos l'ex ministro degli Esteri Luigi Di. 30 gennaio 2023Nei giorni scorsi Diera stato avvistato a fare scorribande sui kart, sua antica passione. Ha ... La smentita E in una dichiarazione all'AdnKronos: "In merito a quanto riportato dal ...

Pd, Di Maio smentisce: "Nessuna iscrizione al Pd" Adnkronos

Pd, Di Maio smentisce: "Nessuna iscrizione al Pd" La Sicilia

Pd, Di Maio smentisce: "Nessuna iscrizione al Pd" Reggio TV

Pd, dopo Dino Giarrusso arrivano Di Maio e Spadafora L'ex ... Open

Zelensky a Sanremo, Di Maio: C'è chi parla di par condicio ... Fanpage.it

(Adnkronos) - "In merito a quanto riportato dal quotidiano 'Il Giornale' su una mia iscrizione al Partito Democratico, smentisco categoricamente. Non è un attacco al quotidiano per averla riportata. M ...Luigi Di Maio torna a intervenire nel dibattito politico ... In quei giorni la Russia ha sempre smentito l’intenzione di invadere l’Ucraina, spesso anche sbeffeggiando chi metteva in guardia su quello ...