(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – “In merito a quanto riportato dal quotidiano ‘Il Giornale’ su una miaal Partito Democratico, smentisco categoricamente. Non è un attacco al quotidiano per averla riportata. Ma invito tutti gli addetti ai lavori a verificare con me direttamente le notizie sul mio conto. Ci sono ancora troppe persone in giro che millantano rapporti con me”. Lo puntualizza all’Adnkronos l’ex ministro degli Esteri Luigi Di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Nei giorni scorsi Diera stato avvistato a fare scorribande sui kart, sua antica passione. Ha ... La smentita E in una dichiarazione all'AdnKronos: "In merito a quanto riportato dal ...L'avvocato di Volturara si, fa l'equilibrista. Proprio come aveva fatto a gennaio del ...Diciotti - del tutto simile a quella della Gregoretti - a marzo 2019 il M5s di Conte e Luigi Di...

Pd, Di Maio smentisce: "Nessuna iscrizione al Pd" Adnkronos

Pd, dopo Dino Giarrusso arrivano Di Maio e Spadafora L'ex ... Open

Pd, Di Maio smentisce: "Nessuna iscrizione al Pd" Reggio TV

Zelensky a Sanremo, Di Maio: C'è chi parla di par condicio ... Fanpage.it

Processo Open Arms, l'ex premier Conte: "Con Salvini clima incandescente, mi voleva fare apparire debole. Mai… La Repubblica

Luigi Di Maio torna a intervenire nel dibattito politico ... In quei giorni la Russia ha sempre smentito l’intenzione di invadere l’Ucraina, spesso anche sbeffeggiando chi metteva in guardia su quello ...Lo scrive su Instagram l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un passaggio di un lungo post sull ... “In quei giorni la Russia ha sempre smentito l’intenzione di invadere l’Ucraina, spesso anche ...