Pd | Alessandro Gassman vs ingresso Giarrusso | ' non vi voto mai più' **

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Un partito che continua ad essere 'riempito' di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l'idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non viMAI più. #adieux". Cosìsu twitter.

CosìGassmann. L'attore e regista 57enne twitta una pesante critica al. Gassmann dice la sua sui social sull'annuncio dell'ex M5S Dino Giarrusso di voler entrare a far parte del Partito ...Nei commenti infatti sono iniziati i riferimenti alle sorti della sinistra e al, mentre qualcuno rimproverava addi essersi accorto in ritardo della situazione politica . L'allusione al ...

Alessandro Gassmann si sfoga con un tweet dopo la decisione dell'ex Iena televisiva ed ex M5S Dino Giarrusso di entrare nel Pd. L'attore romano non nomina mai né i dem né il Giarrusso, ma le sue ...