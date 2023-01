Parte la tregua fiscale | cosa si può sanare e come | le istruzioni

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sono pronte leper i contribuenti che intendono beneficiare delle misure dipreviste dall’ultima legge di Bilancio. L’Agenzia delle Entrate ha elencato tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle sanatorie e norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica. Si va dalla regolarizzazione delle irregolarità formali al nuovo ravvedimento speciale, dallo stralcio delle mini-cartelle alla definizione agevolata delle controversie tributarie.si puòIl documento di prassi contiene indicazioni: sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022; sul “ravvedimento speciale” previsto per le ...

