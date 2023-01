Parete edificio crolla su auto | donna riesce a salvarsi

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tragedia sfiorata nella città vecchia di Taranto, in via Duomo, dove parte dellasuperiore di un palazzo di pregio è caduta. Grossi pezzi di muratura sono finiti su un’parcheggiata proprio sotto l’. All’interno della vettura c’era unache, nonostante lo spavento, è riuscita a mettersi in salvo e sta bene. La carrozzeria del mezzo le ha fatto da scudo. Lei stessa ha raccontato l’episodio dopo esser riuscita ad allontanarsi dal mezzo, raggiunta e sostenuta da alcuni residenti nella zona del crollo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. La zona è stata transennata e messa in sicurezza e non ci sono stati feriti. Sono in corso sopralluoghi e verifiche.Il caso segue di pochi giorni il cedimento di parte del solaio di un altro stabile, anche in questo caso senza conseguenze. Nella ...