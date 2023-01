Papa Francesco incontra delegazione volley azzurro | “Lo sport deve promuovere un sano agonismo”

(Di lunedì 30 gennaio 2023)questa mattina ha ricevuto in udienza in Vaticano i membri della Federazione Italiana Pallavolo, con gli atlete e atleti delle nazionali italiane di pallavolo, maschili e femminili, maggiori e giovanili. “Loun, senza scadere nella tentazione di vincere calpestando le regole. Il sacrificio, l’allenamento, il rigore sono elementi imprescindibili dello, mentre la pratica del doping, oltre ad essere pericolosa, è un inganno che toglie bellezza e divertimento al gioco, macchiandolo di falsità e facendolo diventare sporco”, ha detto il Pontefice, che ha poi esortato i presenti “ad essere sempre testimoni di correttezza e lealtà” e a diffondere “nel campo e fuori dal campo i valori dell’amicizia, ...

... con umiltà e pazienza", le parole del. "Non si diventa campioni senza una guida, senza un ... a sollevare quando si cade e a condividere la gioia della vittoria", ha sottolineato: "...Ad affermarlo è stato il, che ricevendo in udienza i membri della Federazione Italina ... di integrazione, e può lanciare un messaggio forte di pace e di amicizia", la tesi di, che ha ...

Quest'anno Monica Maggioni, direttore del Tg1; Nello Scavo, inviato di guerra di Avvenire; e l'Osservatore di Strada, il giornale di strada dell'Osservatore Romano, tanto amato da Papa Francesco.