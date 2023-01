Paolini-Masarova in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Lione 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Jasminese la vedrà contro Rebeccanel primo turno del torneo WTA 250 di(cemento). La tennista azzurra torna in campo dopo la trasferta australiana e lo fa in Francia contro la qualificata. Esordio tutt’altro che agevole per Jasmine, opposta alla spagnola numero 93 del mondo reduce da due belle vittorie nel tabellone cadetto contro Hesse e Juvan.ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno in un Itf sul cemento spagnolo, ma quel match fu molto equilibrato e non è da escludere che possa esserlo anche quello di scena a. In palio un posto al secondo turno contro la vincente del derby russo Andreeva-Blinkova. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in ...