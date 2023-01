Paola Caruso racconta cos’è accaduto al figlio | la tragedia per colpa di un errore medico | “Sono impazzita”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Dopo molti mesiha deciso dire cosa èalMichele mentre si trovava a Dubai. In un’intervista molto difficile a Verissimo la madre ha mostrato tutto il suo dolore. A quanto pare a far precipitare lo stato di salute del piccolo è stato un. Il racconto diè interrotto continuamente dalle lacrime, per una situazione che dà dolore ma anche rabbia: ”, mi si è spento il cervello” hato, dopo aver spiegato nel dettaglio cos’era successo: ”Eravamo io, Michelino, la tata ed altre persone. Ha iniziato ad avere un po’ di febbre. Non si abbassava”.: “È ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È un momento difficile per, la showgirl e social influencer che ha raccontato in tv quanto è accaduto a lei e alla sua famiglia negli ultimi mesi caratterizzati dai problemi di salute di suo figlio Michele , ...'Un errore medico gli ha provocato una paresi del nervo sciatico', ha raccontatoin lacrime a Silvia Toffanin, riferendosi al figlio. Tutto è successo a fine novembre, quando la ex bonas di 'Avanti un altro" era in vacanza assieme al figlio in Egitto, a Sharm el - ...

Paola Caruso: "Il problema di salute di mio figlio per un errore medico" TGCOM

Paola Caruso in lacrime: Mio figlio non cammina più, un medico gli ha iniettato un medicinale tossico Fanpage.it

"Ha la gamba paralizzata...". Il dramma del figlio di Paola Caruso ilGiornale.it

Paola Caruso in lacrime in tv: «Mio figlio, per colpa di una puntura sbagliata, non cammina più» Vanity Fair Italia

Paola Caruso: «Per un errore medico mio figlio ha avuto una paresi motoria» Corriere della Sera

Paola Caruso ospite a Verissimo, nel corso della puntata trasmessa domenica 29 gennaio, ha raccontato la storia straziante del problema di salute ...Paola Origlio di Biancavilla; Letizia Disca di Niscemi; Rosy Carrubba di Caltagirone; Antonella Meli di San Pietro Clarenza; Marzia Caruso, Giusy Capone e Anastasia Scalia di Catania; Silvana Consoli ...