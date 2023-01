Paola Caruso | nuovi sconvolgenti retroscena sul figlio | “Non sentiva più niente”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ha fatto molto scalpore l’intervista dia Verissimo, in quanto la showgirl si è aperta a 360 gradi per raccontare la terribile vicenda capitata a suo. Il racconto è stato a dir poco scioccante, così come le conseguenze per il suo bambino che adesso farebbe fatica a camminare. Il viaggio in Egitto è stato un incubo per la showgirl e ora spuntano altrisul medico che avrebbe iniettato il farmaco sul corpo del piccolo.: il racconto shock a Verissimo La puntata di Verissimo ha vistotra i protagonisti intervistati. Il suo, però, è stato un racconto tremendo dove ha palesato tutta la sua preoccupazione e paura. Durante una vacanza in Egitto, a suosarebbe salita la febbre: ...