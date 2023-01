Paola Barale a Verissimo | “Una donna in menopausa non è decrepita e senza una vita sessuale Figli? Volevo che nascessero in una situazione sana”

(Di lunedì 30 gennaio 2023)in un racconto sincero eveli. Ospite da Silvia Toffanin nel salotto di, ieri 29 gennaio, la showgirl si è lasciata andare a rivelazioni intime e profonde, ripercorrendo alcune tappe della sua. Da piccola l’obiettivo di diventare “insegnante di ginnastica”, poi l’approccio con il mondo dello spettacolo (anche grazie alla somiglianza con Ma, notata da alcuni fotografi di Fossano) e una carriera iniziata quasi per caso: “Io ho quasi 56 anni. Ma se alcune cose, la salute mi permette ancora di farle, perché non le dovrei fare? Perché mi devo limitare?”, ha dichiarato. E, in effetti, il tempo trascorre e bisogna imparare a sfruttarlo, rispettandolo: “Avrei preferito fermarmi tra i 35 e i 40 anni. Il tempo passa, si sente, è un dato di fatto, qualcosa ...

Tanta consapevolezza di se stessa e della strada compiuta,è una donna bellissima, decisa, che ha abbracciato i cambiamenti del tempo. Di tutto questo, e anche del fatto di non aver avuto figli , ne ha parlato in un'intervista con Silvia Toffanin ..., ospite a , ripercorre le tappe più importanti della sua carriera. Tra i tenti temi affrontati, l'amore, l'amicizia e la nuova fase della sua vita.e l'amore dei genitori La showgirl racconta dell'amore dei suoi genitori: 'I miei genitori sono insieme da 60 anni, ho sempre creduto all'amore. Per me non è andata così, ma un tempo la ...

Paola Barale a Verissimo: «La menopausa è un tabu, ma è una tappa della vita. Io ci sono andata presto e vogli ilmessaggero.it

Paola Barale: Una donna in menopausa non è decrepita e senza una vita sessuale, io me la vivo bene Fanpage.it

Paola Barale a Verissimo: “Una donna in menopausa non è decrepita e senza una vita sessuale Il Fatto Quotidiano

Paola Barale a Verissimo contro il tabù della menopausa e della (non) maternità alfemminile.com

Paola Barale a Verissimo: “Mi sono innamorata del teatro” | Video Mediaset SuperGuidaTV

È previsto per domani, martedì 31 gennaio il nuovo appuntamento con Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi, in prima serata su Rai 2.La showgirl è stata ospite di Silvia Toffanin questa domenica, dove ha raccontato il rapporto con il suo corpo e il tempo che passa, contro i tabù della menopausa e la ...