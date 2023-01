Pamela Mastropietro | a 5 anni dalla morte il dolore della mamma | ' Non è stata ancora fatta giustizia'

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sono passati cinquedi, la ragazza di 18romana che dopo essersi allontanata da una comunità venne uccisa e i suoi resti - chiusi in due trolley - furono ...

Sono passati cinque anni dalla morte di, la ragazza di 18 anni romana che dopo essersi allontanata da una comunità venne uccisa e i suoi resti - chiusi in due trolley - furono abbandonati a Pollenza, vicino a Macerata . ...' La nostra è una preghiera di fratellanza, amore e giustizia '. Lo ha detto all'Adnkronos Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo, presente alla messa in memoria di, la 18enne romana che, dopo essersi allontanata da una comunità di Corridonia (Macerata) fu uccisa e i suoi resti chiusi in due trolley, abbandonati lungo una strada a Pollenza. De ...

Pamela Mastropietro, Macerata nel ricordo della 18enne uccisa: "Non ti dimenticheremo" il Resto del Carlino

Pamela Mastropietro, Macerata la ricorda tra striscioni e appelli il Resto del Carlino

Macerata ricorda Pamela Mastropietro a 5 anni dall'orrore: «Mai più indifferenza» corriereadriatico.it

Cinque anni fa la morte di Pamela Mastropietro, il ricordo degli studenti a Macerata corriereadriatico.it

Pamela: Macerata la ricorda nel quinto anniversario della morte Giornale di Brescia

Sono passati cinque anni dalla morte di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni romana che dopo essersi allontanata da una comunità venne uccisa e i suoi resti - chiusi in due ...MACERATA - Macerata ricorda Pamela Mastropietro nel quinto anniversario dell'orrore di cui stata vittima. Questa mattina l’Amministrazione comunale hanno ...