Pamela Anderson e il ricordo di Hugh Hefner | “L’unico che mi ha trattato con rispetto”

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nella vita dici sono stati tanti uomini, spesso sbagliati. Tranne uno:, il fondatore della celebre rivista Playboy, morto il 27 settembre 2017. Come è ben noto, l’attrice – prima di raggiungere la notorietà internazionale ed entrare nell’immaginario collettivo come sex symbol grazie al ruolo di C.J. Parker nella serie televisiva Baywatch – è stata una delle conigliette più famose delle riviste. Secondo il suo punto di vista,è statouomo “ad avermicon“. “Ero incredibilmente timida e odiavo sentirmi così, per questo lo feci. Non volevo più sentirmi in quel modo. Fare quel primo servizio fotografico mi diede modo per la prima volta di capire come fosse sentirsi una donna sensuale. La mia ...