(Di lunedì 30 gennaio 2023) Quattordicesimo turno per la Serie A1 di: le big non sbagliano e proseguono il proprio cammino nella regular season. Andiamo a rivivere questo turno con iimpegnati.14maA1Giacomo: seconda settimana consecutiva per la stellaNazionale tra idel torneo.una volta è devastante l’attaccante azzurro, che trascina la Pro Recco (l’aveva fatto anche in Champions League). Cinque reti nel successoPro Recco sul Catania. Francesco: il top di questo turno è proprio il figlio d’arte siciliano. Il classe 2002 si prende la scena con una ...

Nel secondo quarto, dopo il pareggio di Cesano, laLecco vola via e va al riposo "... "Tripletta" per Luca Boncimino e Daniele Preda ,marcatori del match. "Oggi siamo entrati in ...Primo posto in classifica anche per l'ex centrocampista - tra idella storia - Xavi e il ... Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...

Pallanuoto, i migliori italiani della quattordicesima giornata di A1. Scatenato Cassia, ancora super Cannella OA Sport

Pallanuoto femminile, le migliori italiane della decima giornata di A1. OA Sport

Pallanuoto, i migliori italiani della tredicesima giornata di A1. Di Somma trascina il Brescia, OA Sport

Pallanuoto, i migliori italiani dell'undicesima giornata di A1: Francesco Di Fulvio si prende la scena, super Edoardo Manzi OA Sport

Pallanuoto femminile, le migliori italiane dell'ottava giornata di A1: conferme per Sofia Giustini e Dafne Bettini OA Sport

Quattordicesimo turno per la Serie A1 di pallanuoto: le big non sbagliano e proseguono il proprio cammino nella regular season. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori italiani impegnati. MIGLI ...La squadra ha risposto in vasca, regalando un’ottima prestazione difensiva mentre sulla fase offensiva si può e si deve ancora migliorare . Bravi tutti per l’impegno, una menzione particolare per la ...