Pakistan | esplosione in moschea Peshawar | bilancio sale a 28 morti

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ di 28e almeno 150 feriti l’ultimoufficiale diffuso dalla polizia di Islamabad sulle vittime causate da un kamikaze che si è fatto esplodere all’interno di unadi, nelnord occidentale. Lo riporta il sito di Dawn citando il commissario della polizia diRiaz Mehsood, che ha spiegato che è in corso una operazione per soccorrere diverse persone rimaste intrappolate sotto la parte dell’edificio che è crollato per l’. Si tratterebbe, spiega Dawn, delle persone che erano in prima fila durante la preghiera di Zuhr. L’emittente Dawn Tv precisa che l’si è verificata mentre i fedeli erano impegnati nelle preghiere di Zuhr, verso le 13.40 ora locale. Il presidente del ...