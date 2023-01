Pakistan | esplosione in moschea Peshawar | bilancio sale a 17 morti

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Si aggrava ancora ildell’attentato compiuto da un kamikaze nelladi, nelnordoccidentale, durante la preghiera di Zuhr. Come riferiscono le forze della poliziaa, almeno 17 persone hanno perso la vita e altre 83 sono rimaste ferite. Mohammad Asim, portavoce del Lady Reading Hospital (Lrc), ha confermato al sito di Dawn ildelle vittime aggiungendo che alcune delle persone ferite versano in gravi condizioni. Il funzionario di polizia Sikandar Khan ha aggiunto che parte dell’edificio dellaè crollato a causa della deflagrazione e si teme che sotto le macerie ci siano delle persone. L’emittente Dawn Tv precisa che l’si è verificata mentre i fedeli erano impegnati ...

Almeno 50 persone sono rimaste ferite in un'in una moschea di Peshawar, in. Lo riferisce la stampa pachistana, sottolineando che l'è avvenuta nelle vicinanze di postazioni di polizia. I feriti, alcuni dei quali in ...... nelnord occidentale. Lo riporta il sito di Dawn citando il commissario della polizia di ...diverse persone rimaste intrappolate sotto la parte dell'edificio che è crollato per l'. ...

Il bilancio delle vittime dell'attentato suicida di lunedì all'interno di una moschea nella città pakistana di Peshawar, capitale della provincia settentrionale di Jiber Pakhtunkhwa, è salito a 28 mor