Pagelle Udinese-Verona 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventesima giornata del campionato di. Alla Dacia Arena pronti via gli ospiti trovano la rete del vantaggio con un tiro dalla lunghissima distanza di Lazovic che viene deviata Becao e beffa Silvestri. L’però reagisce alla grande e trova il gol del pareggio con una gemma di Samarzdic. Nella ripresa ilè la squadra che crea di più, ha almeno tre palle gol nitide per portare a casa il bottino pieno ma alla fine è 1-1. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 6, Bijol 6.5, Perez 6; Ehizibue 6.5 (40’st Festy sv), Samardzic 7, Walace 5.5, Arslan 6 ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/23: Udinese-Verona Le pagelle dei protagonisti del match tra Udinese e Verona, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Top a fine primo tempo: Lazovic, Samardzic, Beto

