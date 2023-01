Pagelle Milan-Sassuolo | i voti di Gazzetta | Kalulu e Gabbia affondano

Ledella Gazzetta alle direzioni delle gare della ventesima giornata di Serie A, che si chiuderà stasera con Udinese - Verona. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...... esultanza gol Giovanni Simeone Ledi Napoli - Roma 2 - 1 a cura di Fabrizio d'Esposito e ... l'Inter ne azzecca una e poi ne sbaglia due e ilè imploso in modo talmente raccapricciante da ...

Le pagelle degli arbitri: Mariani super a Cremona: da 7,5. Milan-Sassuolo, male Giua: 5 La Gazzetta dello Sport

Le pagelle di Pioli - La sua cura del Milan è peggio della malattia. Voto 3 in pagella TUTTO mercato WEB

Le pagelle di Pioli: la cura è stata peggio della malattia, confusione più totale Milan News

Milan-Sassuolo, le pagelle di Crudeli: “Indegni! CDK 3, ma non è lui il peggiore” Il Milanista

Più che sufficienti Aureliano e Orsato in Juventus-Monza e Napoli-Roma, troppi dubbi per Marcenaro in Empoli-Torino ...Disfatta storica per il Milan e per Pioli, che perde in casa con un netto 2-5 contro il Sassuolo di Dionisi. La Gazzetta, ma anche la redazione di MilanNews.it, confermano la poca ...