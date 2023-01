PADOVA-PORDENONE 1-1 | GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

... prevede l'entrata in funzione di 13 portali, definiti "Porte d'Ingresso", installati nei comuni che confinano con altre province venete e friulane (Treviso,, Rovigo e) e che avranno ...Maniero - Lovisa,colloquio a Padovaper Magnaghicome contorno: il piatto forte era infatti l'attaccante Simone Magnaghi, classe 1993, di proprietà dei friulani. Ieri il diesse ...

Calcio, Padova-Pordenone 1-1: i biancoscudati fermano la capolista Corriere

Il Padova sfiora l’impresa con la capolista: con il Pordenone finisce 1-1 Il Mattino di Padova

Padova-Pordenone, le pagelle. Super Vasic in mezzo al campo. Bene i nuovi innesti Padova Sport

Serie C: all'Euganeo pareggio del Pordenone con il Padova Tuttocampo

Padova-Pordenone, l'analisi e le pagelle de “Il Gazzettino” Padova Goal

VENEZIA - Le super telecamere che controllano le targhe: «Al passaggio dell'auto scoprono se è rubata o non assicurata». La Città metropolitana, ...La società Triestina Calcio ringrazia per il lavoro svolto con passione e serietà mister Massimo Pavanel. In vista della partita di mercoledì 1 febbraio contro la Virtus Verona, e per il proseguimento ...