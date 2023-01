Outfit e tagli capelli | i pantaloni cargo e la chioma lunga di Paola Di Benedetto

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Isono un capo essenziale del guardaroba femminile dei prossimi mesi. AncheDiha scelto questo modello e quindi ha lanciato la giusta ispirazione per molte donne. Invece per avere uno stile molto sensuale si può copiare la sua. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime anticipazioni delle tendenze primavera 2023. Novitàprimavera 2023ha scelto deidi colore grigio. Su questi sono presenti dei tasconi laterali e ricordano perfettamente iindossati dai militari. Il capo è a vita alta, ed è molto comodo da sfoggiare e può essere scelto in ogni occasione. La conduttrice ha indossato anche una felpa. ...