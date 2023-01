Osimhen il centravanti cui Spalletti ha insegnato a fare il centravanti

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La vera curiosità, adesso, per lo meno per chi scrive, è vedere quando tutti quanti, e dico tutti quanti, capiranno che è arrivato il momento di magnificare il fatto che mai nella storia dei 3 punti (così ho sentito dire, ma è un dettaglio rispetto a ciò che sta facendo il Napoli) a questo punto del campionato c’era stato un simile divario di punti tra la prima e la seconda. Quando, in sostanza, si rassegneranno (al possibile mancato crollo della capolista sembrano infatti essersi rassegnati) al fatto che se il Napoli domina non è per demeriti o debacle delle tre solite squadre di Milano e Torino, o perché la stella lo assiste (Mourinho docet: mamma mia, quanta poca eleganza declina l’auto-costringersi a levarsi meriti rispetto a quando si vinceva in prima persona pur di levarli a chi vince ora …) o chissà per quale altra ragione che non risieda nel trovarsi al cospetto di una squadra ...