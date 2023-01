Osimhen eguaglia il record personale di gol L’entourage | “E’ il vero Victor!”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon il gran gol realizzato contro la Roma, Victorha giàto il suodi marcature in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei: 14 (come nel 2021/22, ma in 27 presenze). Il tiro di destro, potente, sotto la traversa, corrisponde al 12esimo gol nelle ultime 11 giornate di campionato. Il 15esimo stagionale, comprendendo anche la Champions. “Quello di Victor, ieri, è stato uno dei migliori gol della stagione!” ha detto Oma Akatugba, giornalista, amico e collaboratore del numero 9 azzurro, intervenendo a Radio Punto Nuovo. “Ha mostrato tutte le sue abilità tecniche e fisiche nella rete contro la Roma. Ha messo giù il pallone con una facilità incredibile, per poi tirare verso la porta con tutto il veleno e la fame che aveva dentro”. “Questo è ilVictor ...

La Roma approccia bene la partita ma poco dopo il quarto d'ora è il Napoli a sbloccare la gara con un gol di Victoral suo 14° centro in questo campionato. Il centravanti nigeriano...Allunga ancora in vetta alla classifica dei marcatori Victor, l'attaccante nigeriano del Napoli che contro la Roma ha trovato il suo gol numero 14 in questo campionato. Come ricordato anche da Opta Italia , in sole 16 presenze di questa Serie A, l'...

Osimhen eguaglia il suo record di marcature in una stagione: la statistica Calcio in Pillole

Osimhen eguaglia Osimhen: già raggiunto il record di gol in Serie A ilmattino.it

Uragano Osimhen: il nigeriano ha già eguagliato un suo record stagionale. Il dato CalcioNapoli1926.it

Osimhen eguaglia il record personale di gol. L'entourage: "E' il vero ... anteprima24.it

In Sampdoria-Napoli Osimhen eguaglia Weah: il dato Calcio in Pillole

Allunga ancora in vetta alla classifica dei marcatori Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano del Napoli che contro la Roma ha trovato il suo gol numero 14 in questo campionato. Come ...La Roma approccia bene la partita ma poco dopo il quarto d'ora è il Napoli a sbloccare la gara con un gol di Victor Osimhen al suo 14° centro in questo campionato. Il centravanti nigeriano eguaglia il ...