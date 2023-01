Ortona | soffoca il fratello disabile e poi si suicida impiccandosi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Due persone sono state trovate morte questa sera in un' abitazione a, in provincia di Chieti. L'ipotesi è che si tratti di omicidio - suicidio maturato in ambito familiare. Erano due fratelli ...

Due persone sono state trovate morte questa sera in un' abitazione a, in provincia di Chieti. L'ipotesi è che si tratti di omicidio - suicidio maturato in ambito familiare. Erano due fratelli e avevano rispettivamente 70 e 75 anni Secondo le prime ricostruzioni,...Il dramma, che risale a questo pomeriggio, si è consumato in un appartamento al piano terra di una palazzina di quattro piani più mansarda al centro di. Sono morti due fratelli, disabili, uno ...

Omicidio-suicidio a Ortona, soffoca il fratello disabile e si toglie la vita ilmessaggero.it

Ortona (Chieti), soffoca l'anziano fratello disabile e poi si suicida impiccandosi TGCOM

Omicidio-suicidio Ortona, soffoca il fratello disabile e si impicca Adnkronos

Alla vista dei carabinieri getta a terra uno spinello e fornisce false ... Vivere Senigallia

Arcevia: ubriaco al volante provoca un tamponamento, denunciato ... Vivere Senigallia

Due persone sono state trovate morte questa sera in un’abitazione a Ortona, in provincia di Chieti. L’ipotesi è che si tratti di omicidio-suicidio maturato in ...Un dramma ha colpito Ortona in provincia di Chieti dove un uomo ha ucciso il fratello disabile, soffocandolo. Lui si è suicidato impiccandosi.