Oroscopo 30 gennaio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il cambiamento potrebbe essere scomodo, ma quando la Luna in Toro si connette con Plutone in Capricorno alle 18:52 di oggi, il cambiamento può sembrare un sollievo! La Luna entra in Gemelli alle 9:35 del mattino, ispirando curiosità e giocosità. La Luna entra in quadratura con Venere in Pesci alle 18:24, trovandoci in uno stato