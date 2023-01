ONE PIECE FILM | RED supera Il castello errante di Howl e diventa il 4° film anime più redditizio al mondo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) ONE: RED conferma il suo grande successo di botteghino piazzandosi al quarto posto tra id'animazione giapponese più redditizi alndo anche Ildi. Sono passati mesi ormai dal debutto di ONE: RED nelle sale, ma il quindicesimo lungometraggio animato ambientato neldi ONEcontinua a far registrare record, e ora i suoi incassi hannoto persino quelli de Ildi, rendendolo il 4°d'animazione giapponese piùal ...

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz SkylarNetflix ha pubblicato le prime due immagini ufficiali di, serie tv in live - action tratta dagli omonimi manga e anime in uscita nel corso del 2023. Per la prima volta " anche se solo in silhouette - abbiamo l'occasione di vedere il cast ...

One Piece Capitolo 1073: l’analisi di Tosky OnePiece.it

One Piece: il cosplay di Nami di purai.prih sfoggia il famoso vestito viola Multiplayer.it

ONE PIECE: trapela un presunto leak del finale, che succede Everyeye Anime

ONE PIECE e il nome dei Cinque Astri di Saggezza: una teoria li svela tutti Everyeye Anime

The highly-anticipated "One Piece" live-action adaptation is now confirmed to air this year on Netflix. A new promotional poster featuring actor Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy – the main character – ...Netflix ha diffuso il teaser poster della serie live-action di One Piece tratta dal manga di Eiichiro Oda e in arrivo nel corso del 2023. Potete vedere l'immagine qui di seguito. Netflix conferma ...