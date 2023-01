Omicidio suicidio ad Ortona | morti due fratelli

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Chieti -in serata a(Chieti), in un appartamento al pianterreno di una palazzina nel centro cittadino, in via Tripoli. Un uomo di 70 anni, Roberto Tatasciore, ha ucciso il fratello Roberto di 5 anni più grande, disabile, e poi si è tolto la vita. I cadaveri dei due uomini sono stati portati in obitorio, l'appartamento nel quale i due vivevano è ora sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di(Chieti) e i sanitari del 118.