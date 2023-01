Omakasé da Ronin | i 100 € meglio spesi in questo momento per una cena e serata a Milano

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nel palazzetto in stile orientale-eclettico in via Canonica al'fferta diè «roulette». Ogni settimana un cuoco diverso, unadi alta cucina, un cocktail al bar, unadi alta cucina nella saletta dedicata per un massimo di 12 ospiti (che non conosci ma conoscerai), gli chef pià divertenti che servono piatti espressi per te, cucinandoli davanti a te, e doposi sale al club per musica, biliardo, salottino e drink