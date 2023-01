Oggi re Felipe compie 55 anni. Ma nell'immagine integerrima che ha saputo costruirsi un ruolo fondamentale ce l'ha Letizia ...

Leggi su amica

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il 30 gennaio re55. Sul trono da otto, è riuscito a ricostruire un’positiva della monarchia dopo i disastri di re Juan Carlos. Un grande merito, però, va a(foto: Getty) Buon compleanno! Se questa mattina il re di Spagna non si è svegliato con queste parole poco ci manca. Il sovrano, infatti,55. E, ipotizziamo, la prima frase pronunciata dai suoi familiari al risveglio deve essere stata proprio di auguri. Quel che sappiamo con certezza, però, è cheha deciso di prendersi il giorno del compleanno per sé e per la sua famiglia.’agenda della Casa Reale non c’è nulla per, segno che il sovrano vuole celebrare ...