“Oggi lascia la casa” GF Vip | si scopre prima della puntata del 30 gennaio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ci siamo, questa sera al GF Vip 7 ci sarà una nuova eliminazione. Lunedì 30, su Canale 5 inserata si scoprirà chi avrà la peggio. Il televoto, come abbiamo già raccontato, anche questa volta è propositivo: ovvero si vota il migliore. Questa settimana a sfidarsi sono Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Chi sarebbe tra questi tre il personaggio sfavorito? C’è da dire che le due ragazze hanno un grande supporto da fuori, con una fanbase molto attiva. Un po’ differente è invece il Ciupy che invece è risultato molto carente a livello di dinamiche. In tanti ad esempio fanno notare che George non ne ha creata mezza in 140 giorni. Il giovane, dobbiamo ammetterlo anche noi, è un tipo taciturno che raramente si mette al centro dell’attenzione. E anche se questo è un pregio (Ndr) all’interno di una dinamica come quella del GF Vip, ...