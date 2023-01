Nuove armi all’Ucraina e sì ai visti per i cittadini russi | dice Crosetto

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Al vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dimitri Medvedev che lo ha definito uno «sciocco raro», il ministro della Difesa Guidoha risposto su Twitter: «Se è sciocco aiutare una nazione aggredita a difendere la sua esistenza, lo sono. Lo avrei fatto anche a parti invertite. Medvedev pensi a metter fine alla guerra». «Mi lascia indifferente, ho preferito rispondergli con il giusto tono, che bisogna tenere nei rapporti istituzionali tra due Paesi importanti», racconta in un’intervista al Corriere. «Se i carri armatiarrivano a Kyjiv ci sarà la Terza guerra mondiale», aveva detto il ministro, che ribadisce: «Ho solo spiegato che se l’obiettivo di quella che ihanno chiamato Operazione militare speciale era conquistare Kyjiv, occupare l’intera Ucraina e portare i carri armati ai confini dell’Europa, la ...

Per quanto possa contare la mia opinione, ho la netta sensazione che nella guerra russo-ucraina si sia arrivati a un punto di non ritorno. La decisione presa da parte dell’ Alleanza atlantica di invia ...Il nuovo invio di armi, cannoni e blindati da parte degli Usa e dei Paesi Nato all’Ucraina per resistere all’aggressione della Russia ha ...