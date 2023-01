Nuoto di Fondo | gli Azzurri in raduno in Egitto per la stagione 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nuotare sulle rive del Mar Rosso nella culla della civiltà. Si ritiene infatti che gli egiziani nuotassero per piacere. Geroglifici, risalenti al 2500 a.C., mostrano persone che nuotano con risultati pari a quelli del bassorilievo di Ninive. Dal 14 gennaio i fondististanno lavorando ina Sharm el Sheik. Quattro settimane di lavoro all’International Youth and Sport City con dieci sessioni in acqua tra cui due in acque libere più tre in palestra. Guida il gruppone azzurro l’olimpionico Gregorio Paltrinieri agli ordini del tecnico Fabrizio Antonelli che descrive queste prime due settimane di lavoro molto proficue, dando risalto sia alla parte tecnica sia a quella psicologica: “Siamo un gruppo numeroso e molto unito. Siamo focalizzati sulsia in vasca da 50 metri sia nell’open water che alterniamo alla piscina un paio ...