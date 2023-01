Nottingham Forest | tratta un obiettivo dell'Udinese

Commenta per primo Ilguarda in casa dell' Atletico Madrid per rinforzare la difesa. Secondo Mundo Deportivo le trattative tra le due squadre per l'acquisto di Felipe sono in fase avanzata.Nessuna sorpresa all'orizzonte dunque, ilci ha provato a far saltare il banco, senza successo. I DETTAGLI - Intanto emergono ulteriori dettagli sull'operazione. L'americano andrà a ...

MERCATO - PSG, Navas vicino al Nottingham Forest Napoli Magazine

PSG, NAVAS VERSO IL NOTTINGHAM FOREST - Sportmediaset Sport Mediaset

Keylor Navas rompe gli indugi e accetta l'offerta del Nottingham Forest. Che farà il PSG TUTTO mercato WEB

Keylor Navas ha detto sì al Nottingham Forest - ilNapolista IlNapolista

DALLA FRANCIA - Keylor Navas accetta l'offerta del Nottingham Forest, il PSG dovrà decidere Napoli Magazine

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Padrone del suo destino, o forse no. Perché Roberto Gagliardini ancora di recente ha ribadito di volersi fermare nell'Inter fino a giugno e poi decidere con calma il suo futuro ...