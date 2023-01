Notai | posti vacanti | graduatoria vincitori

(Di lunedì 30 gennaio 2023) ... dà notizia che è stata approvata la, di cui al decreto dirigenziale del 24 gennaio 2023 pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 30 Gennaio 2023 , relativa ...

... serie generale, del 30 Gennaio 2023 , relativa al concorso per l' assegnazione dinotarili vacanti (avviso del 30 settembre 2022), contenente i decreti di trasferimento deirisultati ......del maestro eche ne leggeranno il testamento, sarà a cura della regista Fiorella Bia. Tutti gli spettacoli proposti da Verdi 27/01 sono gratuiti e ad ingresso libero fino ad esaurimento. ...

Notai: nuovo concorso per 400 posti Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Bando 2022 per 400 notai, modalità invio domande gnewsonline.it

Concorso 2023 per 400 posti per accedere all'esame da notaio: domande fino al 9 febbaio Blasting News Italia

Ministero della Giustizia: arriva il Bando 2023 per Notai, 400 i Posti ... Lavoro e Concorsi

Gestione studio notarile: quali leve azionare per ottimizzare la ... Altalex

Con il nuovo progetto Polis di Poste italiane, gli uffici postali diventeranno sportelli unici per le pratiche della pubblica amministrazione: dalla ...Altri 45 posti letto per i cittadini senza dimora sono stati disposti per fronteggiare l'emergenza freddo; di questi, 25 saranno allestiti nel teatro del ...