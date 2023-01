Nonnina adorabile festeggia 107esimo compleanno e rivela il segreto importante per vivere così a lungo

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il raggiungere un’etàavanzata come i 90+ o addirittura raggiungere 100 anni, può sembrare a molti un traguardo che si può solo sognare, spesso a causa di malattie che non ce lo permettono, dispiaceri o difficili condizioni di vita. E anche se si dovesse raggiungere un’etàavanzata, si ha paura che lo stato in cui ci si possa trovare non sia uno stato in cui ci si goda la vita a pieno. Spesso però è possibile raggiungere quest’età e non è sinonimo di una vita ormai finita, di un attesa verso l’ultimo capitolo della nostra vita ma, al contrario, si può raggiungere una veneranda età e possedere ancora la grinta e la voglia dicome da giovani. Questo è il caso della signora Grace LePane, che l’8 Dicembre 2022 ha spento ben 107 candeline, nella sua dimora in Florida. Fonte: FB/Rich N Janis DiToreLEGGI DI PIÙ: ...