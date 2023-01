Non riuscivo a piegare le gambe | Kekko dei Modà | drammatica confessione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) "Mi sono svegliato e nonle":deiracconta un periodo non facile della sua vita. Era il 29 aprile 2021, quando ha capito di essere caduto in depressione. Lo ha raccontato lui stesso in un'intervista al Corriere della Sera. "Pensavo fosse un'influenza - ha spiegato - ma dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la depressione". Il leader della band, che parteciperà alla prossima edizione del festival di Sanremo, ha poi aggiunto: "Ho capito tutto dopo. Da anni avevo attacchi di panico prima dei concerti, ma sono andato avanti negando, mostrandomi forte anche per il senso di responsabilità verso la mia famiglia e i miei genitori. Ho accumulato troppo e il cervello alla fine mi ha ...