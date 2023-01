Non è stato un incidente | Assassino incastrato dalla GoPro

Leggi su kronic

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Una videocamera avrebbe svelato la verità sulla morte del 24enne deceduto durante una battuta di caccia. Dalle immagini i carabinieri hanno potuto ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, e si tratterebbe di omicidio Non si è trattato di un decesso causato da unma provocato da un’altra persona e a svelarlo sarebbero state le immagini registrate da una videocamera. Una, nella fattispecie, che la vittima di questo caso rimasto avvolto nel mistero per diverse ore prima che si arrivasse alla verità, il 24enne Davide Piampiano, era solita portare con sé registrando video da riversare poi sui social. 24enne non è morto per una caduta, la verità (Kronic / Foto Facebook Davide Piampiano)Il giovane di Assisi sarebbe morto a causa di un colpo di fucile partito dall’arma di una delle persone che si trovava con lui: lo riporta Leggo ...