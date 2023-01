Non basta un super Masciarelli | la BB14 perde in volata a Capo d’Orlando

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il potere dei tiri pesanti. Da quello dell’ex al veleno Vecerina che a meno di quattro minuti dal termine del terzo quarto effettua il primo sorpasso dell’Orlandina sul 55-54, punto di non ritorno per la Bergamo Basket 2014 trascinata da Dario, ai due degli ultimi pareggi a quota 71 e 75 del top scorer pescarese (34) e di Genovese a tre giri di lancette e mezza dal gong per replicare a Baldassarre. Sfortuna vuole che Passera riscavi subito nuovamente il solchetto e Manenti mandi sul secondo ferro il suo a una manciata di secondi dal termine tentando di ribaltarla sotto di 81-79. Seconda battuta d’arresto di fila per la coach Gabriele Ghirelli, che avrà fuori Isotta per un altro paio di settimane e Sodero fino ad aprile, nonostante la prova monstre della terza slot del basketmercato di gennaio, efficace anche dalle tacche, e prove generali di risalita in ...