Nole si riprende tutto | decima e lacrime - Sport - quotidiano net

Australian Open, Djokovic stende Tsitsipas in finale e torna sul trono Atp, raggiunto Nadal a quota 22 Slam: 'La mia vittoria più ...Vola in doppia cifra come Nadal al Roland Garros e siil trono del ranking mondiale. Tutto ciò vale il decimo trionfo nel proprio regno per Novak ...dopo quella persa sempre per mano dial ...

Nole si riprende tutto, “decima“ e lacrime QUOTIDIANO NAZIONALE

Djokovic, missione compiuta: strapazza Tsitsipas e vince il suo 10° Australian Open La Gazzetta dello Sport

Australian Open: Djokodiecivic, la corona di Melbourne è ancora di Nole. Tsitsipas deve rimandare la prima gioia Slam Ubitennis

Il padre di Novak Djokovic assente dalla finale degli Australian Open Corriere dello Sport

Djokovic furioso, che attacco ai giornalisti: "Io malato immaginario". La risposta che gela tutti Corriere dello Sport

Australian Open, Djokovic batte Tsitsipas in tre set (6-3; 7-6 (4); 7-6 (5)) e conquista il ventiduesimo slam (decimo sul suolo australiano) del suo ...Per il serbo è la decima vittoria in Australia e il ventiduesimo slam in carriera: agganciato Nadal. Il greco costretto ad arrendersi in tre set (6-3, 7-6, 7-6). Nole si riprende anche il primo posto ...